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16:19, 22 марта 2019 647
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Ребенка, на которого упала глыба льда в центре Рязани, выписали из больницы

Ребенка, на которого упала глыба льда в центре Рязани, выписали из больницы

Ребенка, пострадавшего после падения глыбы льда со здания в центре Рязани, выписали из больницы. Об этом сообщил региональный минздрав.

Мальчика выписали в пятницу, 22 марта.

«В течение трех недель маленький пациент получил всю необходимую медицинскую помощь, — сообщила главный врач ОДКБ, главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева, — медиками проводилась терапия, направленная на уменьшение последствий полученных травм. Лечение прошло успешно».

Она отметила, что в ближайшее время ребенка проконсультирует специалист-невролог. Помимо этого, пострадавший также вернется в больницу для «реабилитационных лечебных мероприятий».

Напомним, 27 февраля глыба льда рухнула на четырехлетнего мальчика с крыши дома №44/3 на улице Семинарской. Здание находится в собственности филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Этот момент попал на видео. Ребенка госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Позже мэрия пообещала помощь и поддержку семье пострадавшего.


© RZN.info

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