Ребенка, на которого упала глыба льда в центре Рязани, выписали из больницы

Ребенка, пострадавшего после падения глыбы льда со здания в центре Рязани, выписали из больницы. Об этом сообщил региональный минздрав.
Мальчика выписали в пятницу, 22 марта.
«В течение трех недель маленький пациент получил всю необходимую медицинскую помощь, — сообщила главный врач ОДКБ, главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева, — медиками проводилась терапия, направленная на уменьшение последствий полученных травм. Лечение прошло успешно».
Она отметила, что в ближайшее время ребенка проконсультирует специалист-невролог. Помимо этого, пострадавший также вернется в больницу для «реабилитационных лечебных мероприятий».
Напомним, 27 февраля глыба льда
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