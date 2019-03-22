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19:22, 22 марта 2019 199
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Пителинская прокуратура завела шесть административных дел после проверки столовых в школах и детсадах

Пителинская прокуратура завела шесть административных дел после проверки столовых в школах и детсадах

Фото: Pixabay.com

Столовые в образовательных учреждениях Пителинского района проверили на соответствие всем нормам. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Установлено, что в дошкольных образовательных учреждениях для питания детей использовали сухие пищевые концентраты быстрого приготовления (кукурузные хлопья), кофейные напитки с содержанием натурального кофе, что запрещено санитарными правилами, не во всех учреждениях соблюдали температурный режим в холодильниках.

В общеобразовательных учреждениях района не хватало разделочного инвентаря для определенных видов продуктов.

При проверке столовой в МКОУ «Высокополянская СОШ» прокуратура установила, что на пищеблоке требуется проведение ремонта, отдельные места потолка и стен поражены грибком, осыпается побелка.

В отношении виновных лиц прокуратурой возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.


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