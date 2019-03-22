Пителинская прокуратура завела шесть административных дел после проверки столовых в школах и детсадах

Столовые в образовательных учреждениях Пителинского района проверили на соответствие всем нормам. Об этом сообщил
Установлено, что в дошкольных образовательных учреждениях для питания детей использовали сухие пищевые концентраты быстрого приготовления (кукурузные хлопья), кофейные напитки с содержанием натурального кофе, что запрещено санитарными правилами, не во всех учреждениях соблюдали температурный режим в холодильниках.
В общеобразовательных учреждениях района не хватало разделочного инвентаря для определенных видов продуктов.
При проверке столовой в МКОУ «Высокополянская СОШ» прокуратура установила, что на пищеблоке требуется проведение ремонта, отдельные места потолка и стен поражены грибком, осыпается побелка.
В отношении виновных лиц прокуратурой возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.