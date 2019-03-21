В Рязани выбрали «Приокскую красавицу»

В среду, 20 марта, во Дворце культуры «Приокский» прошел конкурс «Приокская красавица» для девушек в возрасте от 16 до 20 лет. С 2002 года участницами стали более 200 учащихся старших классов общеобразовательных школ, лицеев, средних специальных и высших учебных учреждений Рязани, сообщил
Перед началом конкурса члены жюри продегустировали кулинарные блюда, приготовленные участницами для мероприятия. А на сцене девушки проявили себя в традиционных для конкурса заданиях — рассказали о себе, продемонстрировали свои таланты, эрудицию.
По итогам конкурса обладательницей звания «Приокская красавица-2019» стала Саркисян Кристина (ОГБПОУ «РТК»).
Каждый гость, пришедший на конкурс, получил возможность выиграть подарок в акции «Счастливый зритель» от партнеров.