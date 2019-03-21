В Рязани планируют реконструировать вокзал «Приокский». Об этом сообщил
Отмечается, что состояние вокзала возмутило министра транспорта и автомобильных дорог Евгения Беленецкого и его заместителя Валерия Еремина.
«Автовокзал обеспечивает отправку пассажиров в северном направлении (Касимов, Владимир, Нижний Новгород) и обслуживает около четырех тысяч человек в сутки. В настоящий момент его инфраструктура не может обеспечить объективные потребности пассажиров», — говорится в сообщении.
Представители минтранса выразили уверенность, что в результате реконструкции «город получит второй современный автовокзал, не уступающий по качеству обслуживания пассажиров Центральному вокзалу».
Планы его реконструкции уже обсудили на рабочей встрече с и. о. главы администрации Рязани Сергеем Карабасовым.