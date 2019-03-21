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13:19, 21 марта 2019 294
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Сметные грехи. Счетная палата нашла завышение стоимости строительства музейного комплекса в Рязани 1

Сметные грехи. Счетная палата нашла завышение стоимости строительства музейного комплекса в Рязани

Счетная палата проверила эффективность использования в 2016—2018 годах инвестиций и средств, направленных на сохранение культурно-исторического наследия России. Выяснилось, что стоимость строительства музейного комплекса в Рязани завысили в несколько раз, передает «Интерфакс».

«При корректировке трех проектов — музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра — сметная стоимость строительства увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд рублей. Причем в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% - почти на 900 млн рублей», — пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Большинство из этих проектов входят в федеральный целевой проект «Культура России». Мень отметил, что показателей эффективности этого проекта на данный момент нет.

Многие из федеральных проектов, которые планировали завершить в 2017—2018 годах, не реализованы на данный момент.

Мень отметил, что основной причиной этого «является низкая компетенция компаний-проектировщиков».

По мнению Счетной палаты, дирекция предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках. Специалисты добавили, что проекты шести из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, поскольку ошибки и недостатки в расчетах не позволяли продолжить работу.

Как отметили в сообщении, это может затянуть сроки строительства, а также привести к удорожанию объектов и дополнительным бюджетным расходам.

По каждому нарушению Счетная палата обратится в Генпрокуратуру.

Отметим, что в федеральный целевой проект «Культура России» также вошел первый корпус торговых рядов в Касимове. На реставрацию объекта выделили 52,9 млн рублей.

В ноябре подрядчик ООО «Архитектподряд» снял кровлю со здания и остановил ремонтные работы.

Напомним, планируется, что рязанский музей-заповедник переедет из кремля в 2019 году. Объект планировали сдать в четвертом квартале 2018 года, а до этого — весной 2018 года.


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