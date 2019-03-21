Рязанца задержали за невыплату алиментов троим детям

В Спасском районе мужчину наказали за невыплату алиментов троим детям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
«К выплате средств мужчина относился крайне безответственно: алименты платил нерегулярно и не в полном объеме, а в последние три месяца и вовсе перестал это делать», — говорится в сообщении.
Тогда пристав вызвал нарушителя на прием для составления административного протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ, который затем направили в суд.
В результате рассмотрения протокола рязанца арестовали на десять суток.