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12:51, 21 марта 2019 260
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Рязанца задержали за невыплату алиментов троим детям

Рязанца задержали за невыплату алиментов троим детям

Фото: Pixabay.com

В Спасском районе мужчину наказали за невыплату алиментов троим детям. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«К выплате средств мужчина относился крайне безответственно: алименты платил нерегулярно и не в полном объеме, а в последние три месяца и вовсе перестал это делать», — говорится в сообщении.

Тогда пристав вызвал нарушителя на прием для составления административного протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ, который затем направили в суд.

В результате рассмотрения протокола рязанца арестовали на десять суток.


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Рязанца задержали за невыплату алиментов троим детям
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