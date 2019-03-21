Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:15, 21 марта 2019 103
 0    0

Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за неуплату более пяти миллионов налогов

Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за неуплату более пяти миллионов налогов

Фото: Pixabay.com

Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за неуплату более пяти миллионов налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что директор компании, которая занимается перевозкой грузов, два с половиной года оформлял фиктивные сделки об оказании транспортных услуг. Кроме того, подозреваемый вносил в книгу покупок, а также в налоговые декларации ложные сведения о вычетах по сделкам.

В результате общество не уплатило НДС на сумму более пяти миллионов рублей.

Обвиняемый не признал свою вину.

«Однако следственным органом по результатам допроса более 200 свидетелей, анализа информации налоговых органов, полученных из 40 субъектов Российской Федерации, проведения сложных судебных экспертиз и выполнения других следственных действий собрана доказательственная база, подтверждающая установленные обстоятельства совершения преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на имущество руководителя наложили арест.

Уголовное дело, которое возбудили по части 1 статьи 199 УК РФ, направили в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:23, 21 марта 2019
Рязанцы не смогли уехать утром из Строителя из-за переполненных маршруток. Видео
18:15, 21 марта 2019
Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за неуплату более пяти миллионов налогов
17:39, 21 марта 2019
Комментарий о курве в соцсетях оставил мой помощник — депутат Милюков
17:18, 21 марта 2019
Больше чем в 20 раз. В Рязани сократили сроки рассчета за капремонт
17:15, 21 марта 2019
Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 94 432
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 8
20:03, 16 марта 2019 39 808
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 084
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
21:34, 8 марта 2019 29 850
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
15:39, 15 марта 2019 25 567
Стало известно, где Любимов купил квартиру
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум