Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за неуплату более пяти миллионов налогов

Руководитель рязанской организации предстанет перед судом за
Следствием установлено, что директор компании, которая занимается перевозкой грузов, два с половиной года оформлял фиктивные сделки об оказании транспортных услуг. Кроме того, подозреваемый вносил в книгу покупок, а также в налоговые декларации ложные сведения о вычетах по сделкам.
В результате общество не уплатило НДС на сумму более пяти миллионов рублей.
Обвиняемый не признал свою вину.
«Однако следственным органом по результатам допроса более 200 свидетелей, анализа информации налоговых органов, полученных из 40 субъектов Российской Федерации, проведения сложных судебных экспертиз и выполнения других следственных действий собрана доказательственная база, подтверждающая установленные обстоятельства совершения преступления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на имущество руководителя наложили арест.
Уголовное дело, которое возбудили по части 1 статьи 199 УК РФ, направили в суд.