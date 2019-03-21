Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты со штрих-кодом. С помощью электронных устройств медперсонал будет считывать данные о диагнозе и назначениях врача, сообщила ГТРК «
«В ближайшие годы в работе клиники изменится многое, ведущие врачи ОКБ, медсестры обучаются основам менеджмента, теория управления поможет выстроить работу больницы так, чтобы свести к минимуму риск ошибок персонала и добиться максимальной экономии ресурсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренинг для медиков проводит эксперт международного уровня