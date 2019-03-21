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17:15, 21 марта 2019 784
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Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты

Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты

Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты со штрих-кодом. С помощью электронных устройств медперсонал будет считывать данные о диагнозе и назначениях врача, сообщила ГТРК «Ока».

«В ближайшие годы в работе клиники изменится многое, ведущие врачи ОКБ, медсестры обучаются основам менеджмента, теория управления поможет выстроить работу больницы так, чтобы свести к минимуму риск ошибок персонала и добиться максимальной экономии ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренинг для медиков проводит эксперт международного уровня


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Пациентам ОКБ выдадут идентификационные браслеты
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3 дня назад
Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Выбор в пользу экономии на коммунальных платежах

Уменьшить расходы в два-три раза можно лишь при наличии в вашем жилище газового котла.

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