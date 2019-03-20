В понедельник, 18 марта, на круглом столе в гордуме обсудили подготовку к «мусорной реформе». На встречу пригласили руководителей регионального оператора по обращению с ТКО и представителей администрации.

«С начала года мы с вами получили „подарки“ от „Единой России“ в виде повышения пенсионного возраста, НДС, увеличения тарифов на услуги ЖКХ, взносов на капитальный ремонт, роста цен на продукты питания, лекарства и бензин, — рассказал первый секретарь обкома КПРФ Денис Сидоров. — Также во многих регионах началась так называемая „мусорная реформа“. Уже первые ее результаты, мягко говоря, не понравились гражданам, которые получили январскую квитанцию за услуги ЖКХ. Людей вынуждают платить огромные суммы за вывоз мусора, так как в некоторых областях в тариф за услуги региональных операторов включают стоимость не только за вывоз, утилизацию отходов и зарплату, но и закупку „КАМАЗов“, компьютерной техники, столов, сейфов, обучение сотрудников».

По словам Сидорова, на его вопрос «из чего будет складываться тариф в нашей области и на сколько сильно он ударит по карманам рязанцев» он получил расплывчатый ответ о том, что все расходы на содержание регионального оператора должны быть включены в тариф.

Руководитель фракции КПРФ пояснил, что в Рязанской области годовые нормативы накопления ТКО утвердили постановлением Региональной энергетической комиссии: «Чиновники решили, что для населения, проживающего в многоквартирных домах, этот норматив составит 2,28 куб м/год (298 кг/год) с одного проживающего, а в индивидуальных жилых домах — 2,31 куб м/год (302 кг/год). 298 килограммов мусора в год на жителя многоэтажки — солидный объем».

В связи с этим Сидоров спросил у регионального оператора по обращению с ТКО, будут ли предусмотрены льготы для различных категорий граждан, а также существует ли градация по тарифу для детей и взрослых?

«Был дан ответ, что дети производят столько же мусора, сколько и взрослые, и поэтому никаких скидок на них не предусмотрено, будь то младенец или нет. Очень странная арифметика…» — сказал первый секретарь обкома КПРФ.

По словам депутата гордумы Эвелины Волковой, эта реформа коснется всех слоев населения, однако до сих пор ряд принципиальных вопросов остается неясным.

«Первый вопрос — это тарифы. Принципиальная позиция фракции КПРФ: не допустить увеличения финансовой нагрузки на население, добиваться обеспечения „прозрачности“ образования тарифов. Второй вопрос — конкретные сроки „старта“ активной фазы реформы не озвучивались. Названы были лишь предельные — до 1 сентября 2019 года, — пояснила Волкова. — Официальными целями реформы значатся снижение объемов захоронения отходов, уменьшение объемов несанкционированных свалок, улучшение экологической ситуации. Вот только, анализируя ситуацию в других регионах, невольно задаешься вопросом: а не получится ли снова так, что основное бремя расходов на ее проведение снова ляжет на плечи населения?»

Депутат гордумы добавила, что тема требует продолжения и серьезной проработки.