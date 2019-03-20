Специалисты «Рязаньэнерго» объяснили студентам азы цифровой трансформации электросетей

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» познакомили студентов 4 курса направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» радиоуниверситета с принципами внедрения цифровизации в работу сетевой компании.
Встреча прошла в рамках мероприятия по профориентации на работу в электросетевом комплексе.
«Филиал заинтересован в молодых компетентных кадрах, готовых расти в личном и профессиональном плане на стабильном, эффективном предприятии, которое активно развивает инновационные технологии», — рассказали в пресс-службе филиала.
Энергетики рассказали студентам о структуре «Рязаньэнерго» и возможностях трудоустройства, разъяснили суть концепции «Цифровая трансформация-2030», которую реализуют на объектах электросетевого комплекса страны. Отдельный акцент сделали на перспективах поэтапного внедрения в Рязанской области объектов цифровой электросети.
Сотрудники «Рязаньэнерго» отметили, что для успешной карьеры по любой специальности на предприятии необходимо обладать целостной картиной цифровой трансформации электросетевого комплекса.
Для этого энергетики ПАО «МРСК Центра» разработали обучающий проект «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном». Материалы сформированы таким образом, что будут полезны любому читателю: профессиональным инженерам для структурирования и систематизация знаний о «предмете», непрофильным специалистам, студентам и школьникам для получения базовых знаний об энергосистеме и ее цифровой трансформации.
Информация о предпосылках, целях, задачах и ключевых технологиях цифровизации электросетей поэтапно размещается на официальном