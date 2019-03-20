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18:03, 20 марта 2019 77
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Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы

Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы

Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой. Главврач Исмаиал Османов назвал ее состояние удовлетворительным, передает РИА Новости.

«Те признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, воспалительные процессы в ухе — они купированы. Девочка достаточно хорошо и эффективно прошла психологическую реабилитацию», — пояснил он.

Девочку передадут органам опеки Северного административного округа столицы. Кроме того. У нее есть законный представитель — тетя, которая готова забрать ребенка.

Напомним, 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе нашли пятилетнюю девочку с признаками истощения и почти полным отсутствием социальных навыков.

Как выяснилось позже, социальные навыки у ребенка есть: она идет на контакт, смеется, аккуратно ест, играет с куклами. Девочка также говорит отдельные слова.

На мать ребенка завели уголовное дело о покушение на убийство. Суд арестовал женщину до 10 мая.


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