Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы

Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой. Главврач Исмаиал Османов назвал ее состояние удовлетворительным, передает
«Те признаки респираторного заболевания, вирусные инфекции, воспалительные процессы в ухе — они купированы. Девочка достаточно хорошо и эффективно прошла психологическую реабилитацию», — пояснил он.
Девочку передадут органам опеки Северного административного округа столицы. Кроме того. У нее есть законный представитель — тетя, которая готова забрать ребенка.
Напомним, 10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе
Как выяснилось позже, социальные навыки у ребенка есть: она идет на контакт, смеется, аккуратно ест, играет с куклами. Девочка также говорит отдельные слова.
На мать ребенка завели уголовное дело о покушение на убийство. Суд арестовал женщину до 10 мая.