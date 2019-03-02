В Скопинском районе управляющие компании оштрафуют за отсутствие уборки снега. Об этом сообщил
Во время проверки в городе нашли многочисленные нарушения требований законодательства, связанные с уборкой на придомовых территориях.
Прокуратора направила в адрес руководителей управляющих компаний представления, в которых поставлен вопрос о привлечении подчиненных работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Кроме того, в отношении ряда директоров возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи
Например, сотрудники ООО «Управляющая компания «Орлов» не проводили обработку противогололедными материалами, а также очистку от наледи пешеходных тротуаров и проходов к подъездам многоквартирных домов: №№111а, 113а, 115 по улице Октябрьская, №№104, 127 по улице Советская, №№4, 6, 8, 34 по улице Пирогова, №2/8 по улице Фабричная и №12 по улице Комарова.
Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.