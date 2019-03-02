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8:54, 2 марта 2019 183
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В Скопинском районе управляющие компании оштрафуют за отсутствие уборки снега

В Скопинском районе управляющие компании оштрафуют за отсутствие уборки снега

В Скопинском районе управляющие компании оштрафуют за отсутствие уборки снега. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Во время проверки в городе нашли многочисленные нарушения требований законодательства, связанные с уборкой на придомовых территориях.

Прокуратора направила в адрес руководителей управляющих компаний представления, в которых поставлен вопрос о привлечении подчиненных работников к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Кроме того, в отношении ряда директоров возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1.3.

Например, сотрудники ООО «Управляющая компания «Орлов» не проводили обработку противогололедными материалами, а также очистку от наледи пешеходных тротуаров и проходов к подъездам многоквартирных домов: №№111а, 113а, 115 по улице Октябрьская, №№104, 127 по улице Советская, №№4, 6, 8, 34 по улице Пирогова, №2/8 по улице Фабричная и №12 по улице Комарова.

Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.


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