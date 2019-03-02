В Башкирии заметили Илью Макаренко,
«Вчера, 1 марта, мне написал мальчик, сказал, что ехал на машине по трассе М-5 и остановился залить омыватель. Сказал, что подошел парень, похожий на моего Илью, и спросил, как добраться до города Белебей, — рассказала корреспонденту жена пропавшего Евгения. — Парень сказал, что у него как будто проблемы с головой, но внешне очень похож, хотя и в другой одежде, которая явно ему не по размеру».
Девушка не смогла объяснить, зачем ее муж может направляться в Белебей, поскольку родственников и знакомых у них там нет, в Башкирии также никогда не были.
Рязанка начала публиковать в пабликах Башкирии ориентировки с приметами мужа.
Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Был одет: оранжевая куртка, синяя кепка, черные спортивные штаны, белые с голубым кроссовки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.