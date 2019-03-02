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11:25, 2 марта 2019 464
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У двух шиловцев нашли более тонны контрафактного алкоголя

У двух шиловцев нашли более тонны контрафактного алкоголя

Фото: УМВД по Рязанской области

У двух шиловцев нашли более тонны контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины 40 и 38 лет подозреваются в том, что в период с февраля 2018 года осуществляли приобретение, перевозку и хранение фальсифицированной алкогольной продукции.

Злоумышленники использовали гараж в поселке Лесной, в котором хранили алкоголь для продажи.

Полицейские изъяли 1130 литров алкогольной продукции различных марок. Было установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные марки с признаками подделки.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.


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