У двух шиловцев нашли более тонны контрафактного алкоголя. Об этом сообщила
Мужчины 40 и 38 лет подозреваются в том, что в период с февраля 2018 года осуществляли приобретение, перевозку и хранение фальсифицированной алкогольной продукции.
Злоумышленники использовали гараж в поселке Лесной, в котором хранили алкоголь для продажи.
Полицейские изъяли 1130 литров алкогольной продукции различных марок. Было установлено, что на бутылках со спиртным наклеены федеральные марки с признаками подделки.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.