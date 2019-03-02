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15:51, 2 марта 2019 559
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Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Фото

Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Фото

Около гипермаркета «Глобус» столкнулись два автомобиля. Фото опубликованы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

ДТП произошло днем в субботу, 2 марта.

Автомобили получили сильные механические повреждения.

Информации о пострадавших пока нет.


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