Около «Глобуса» столкнулись два автомобиля. Фото

Около гипермаркета «Глобус» столкнулись два автомобиля. Фото опубликованы в группе «
ДТП произошло днем в субботу, 2 марта.
Автомобили получили сильные механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
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Около гипермаркета «Глобус» столкнулись два автомобиля. Фото опубликованы в группе «
ДТП произошло днем в субботу, 2 марта.
Автомобили получили сильные механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
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