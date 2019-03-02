Амбулаторные карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище, в котором будет собрана полная информация о здоровье каждого пациента: результаты его анализов, обследований и назначенное лечение. Об этом сообщил
«Для того, чтобы перенять опыт коллег, которые уже используют систему, наша рабочая группа посетила национальный медицинский центр имени Алмазова и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге. Целью поездки было изучение опыта коллег перед запуском в регионе медицинской информационной системы и дистанционного мониторинга пациентов с болезнями системы кровообращения», — рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.
К работе цифровых систем в регионе первыми подключатся Областная клиническая больница и Скопинский межрайонный медицинский центр. Далее этот опыт будет распространен и на другие учреждения.
Напомним, ранее Любимов