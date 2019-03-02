Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:31, 2 марта 2019 111
 0    0

Карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище

Карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище

Фото: Pixabay.com

Амбулаторные карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище, в котором будет собрана полная информация о здоровье каждого пациента: результаты его анализов, обследований и назначенное лечение. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

«Для того, чтобы перенять опыт коллег, которые уже используют систему, наша рабочая группа посетила национальный медицинский центр имени Алмазова и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге. Целью поездки было изучение опыта коллег перед запуском в регионе медицинской информационной системы и дистанционного мониторинга пациентов с болезнями системы кровообращения», — рассказал главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

К работе цифровых систем в регионе первыми подключатся Областная клиническая больница и Скопинский межрайонный медицинский центр. Далее этот опыт будет распространен и на другие учреждения.

Напомним, ранее Любимов заявил о создании цифрового паспорта для рязанцев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:31, 2 марта 2019
Карточки с историями болезней рязанцев поместят в цифровое хранилище
10:01, 2 марта 2019
В Ухолове сожители украли 160 килограммов металла с производства
9:35, 2 марта 2019
Пьяного Александра Емельяненко задержали после ДТП в Кисловодске. Видео
21:38, 1 марта 2019
В выходные рязанских водителей проверят на алкоголь
19:53, 1 марта 2019
После вмешательства прокуратуры мэрия предоставит рязанской сироте жилье
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название 2

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:16, 17 февраля 2019 20 877
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 19 256
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 18 026
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 6
12:01, 24 февраля 2019 17 818
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
18:06, 21 февраля 2019 17 115
Массовая авария с бетономешалкой парализовала движение на Северной окружной 3
Все новости
Голосования

Собираетесь ли вы соблюдать Великий пост?

Окончание опроса: 11.03.2019
Архив голосований
Форум