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18:55, 2 марта 2019 211
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Хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес

Хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес

Эксперты зафиксировали массовую атаку на российский бизнес, которую устроили хакеры, замаскировавшиеся под известные бренды. Об этом передает РБК.

Неизвестные устроили атаку на 50 компаний, выдавая себя за представителей таких брендов как «Ашан», «Магнит» «Славнефть» и ГК «ПИК».

Злоумышленники разослали письма с вредоносным содержанием. Эксперты Group-IB фиксировали до 2000 рассылок в день.

Информацию подтвердили в некоторых торговых сетях. По словам источника издания, письма с вредоносным ПО начали приходить еще в ноябре прошлого года, но пик пришелся на февраль.


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