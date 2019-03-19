Компания Tele2 проанализировала работу сети 23 февраля и 8 марта. Оказалось, что женщины получили в полтора раза больше голосовых поздравлений по телефону, чем мужчины. При этом последние провели в интернете на 25% больше времени.
«В сети Tele2 Международный женский день традиционно характерен более высокой активностью клиентов, чем День защитника Отечества. 8 марта побил рекорды 23 февраля не только по количеству звонков. Показатели длительности телефонных разговоров, объема использованного интернет-трафика и числа SMS в женский праздник также были почти вдвое выше», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что в оба праздничных дня мужчины были более лаконичными в голосовых поздравлениях: длительность совершенных ими звонков была на 15% меньше, чем у женщин. А вот SMS пользовались примерно одинаковой популярностью у всех.
«В праздники в сети оператора значительно увеличилось количество новых смартфонов. Это может говорить о том, что абоненты Tele2 в качестве подарка предпочли вручить близким современные гаджеты. Больше всего устройств зарегистрировано от производителей Samsung, Huawei и Nokia. А из редких брендов можно отметить Tesla. При этом на 8 марта подарили почти вдвое больше смартфонов, чем на 23 февраля», — добавили в пресс-службе.