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14:11, 19 марта 2019 91
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В меню спасских школьников нашли запрещенные и непроверенные продукты

В меню спасских школьников нашли запрещенные и непроверенные продукты

Областная прокуратура обнаружила нарушения в организации питания учеников школ Спасского района. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Оказалось, что рацион не соответствовал утвержденному меню. Кроме того, в нескольких школах у работников столовых не было данных о прививках в медкнижках, а сроки вакцинации против дифтерии просрочились.

В одном образовательном учреждении в меню ежедневно было блюдо с тушенкой, а в другом не представили документы о качестве и безопасности куриного фарша. В меню еще одной школы были макароны с мясным фаршем, использование которых не допускаются по СанПину.

После проверки к ответственности привлекли шестерых директоров, им назначили штрафы в три тысячи рублей.


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