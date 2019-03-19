В меню спасских школьников нашли запрещенные и непроверенные продукты

Областная прокуратура обнаружила нарушения в организации питания учеников школ Спасского района. Об этом сообщил
Оказалось, что рацион не соответствовал утвержденному меню. Кроме того, в нескольких школах у работников столовых не было данных о прививках в медкнижках, а сроки вакцинации против дифтерии просрочились.
В одном образовательном учреждении в меню ежедневно было блюдо с тушенкой, а в другом не представили документы о качестве и безопасности куриного фарша. В меню еще одной школы были макароны с мясным фаршем, использование которых не допускаются по СанПину.
После проверки к ответственности привлекли шестерых директоров, им назначили штрафы в три тысячи рублей.