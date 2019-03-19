Скопинец попал под суд за взятку

В Скопине рассмотрели дело о даче взятки в паспортном столе. Об этом сообщил
Как установил суд, подсудимый пришел на встречу с руководителем отдела по вопросам миграции, чтобы подать заявление на смену паспорта. Врио начальника обратила внимание, что штамп о регистрации, возможно, подделан. Чтобы не попасть под суд, обвиняемый предложил женщине взятку. Она отказалась и сообщила в полицию о нарушении закона.
В суде мужчину приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей размер штрафа уменьшили до 25 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.