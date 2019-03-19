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19:53, 19 марта 2019 180
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Рязанский центр соцобслуживания «Семья» отметил десятилетие

Рязанский центр соцобслуживания «Семья» отметил десятилетие

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 19 марта, рязанский центр соцобслуживания «Семья» отметил десятилетие. Мероприятие прошло в библиотеке имени Горького, сообщил сайт мэрии.

Руководство и работников центра поздравили с этим событием министр соцзащиты Рязанской области Валерий Емец, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации Рязани Инна Монахова, депутаты, руководители учреждений образования, соцзащиты и общественных организаций.

Центр открыли в 2009 году в целях оказания семьям, женщинам, детям, в том числе с ограниченными возможностями, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

В кчреждении работают 83 человека. С начала работы обслужили свыше 142 000 рязанцев.

В честь юбилея сотрудников организации наградили почетными грамотами и памятными подарками. Также для них организовали праздничный концерт.


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