Во вторник, 19 марта, рязанский центр соцобслуживания «Семья» отметил десятилетие. Мероприятие прошло в библиотеке имени Горького, сообщил
Руководство и работников центра поздравили с этим событием министр соцзащиты Рязанской области Валерий Емец, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, начальник управления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации Рязани Инна Монахова, депутаты, руководители учреждений образования, соцзащиты и общественных организаций.
Центр открыли в 2009 году в целях оказания семьям, женщинам, детям, в том числе с ограниченными возможностями, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
В кчреждении работают 83 человека. С начала работы обслужили свыше 142 000 рязанцев.
В честь юбилея сотрудников организации наградили почетными грамотами и памятными подарками. Также для них организовали праздничный концерт.