Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом сообщает
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — сказал Назарбаев, выступая с обращением в эфире республиканских телеканалов.
Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев возглавлял республику с апреля 1990 года. В апреле 2015 года его переизбрали на пятый президентский срок. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.