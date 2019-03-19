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16:27, 19 марта 2019 254
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Фото: Ru.wikipedia.org

Во вторник, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом сообщает Meduza.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — сказал Назарбаев, выступая с обращением в эфире республиканских телеканалов.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев возглавлял республику с апреля 1990 года. В апреле 2015 года его переизбрали на пятый президентский срок. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.


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