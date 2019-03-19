Утром во вторник, 19 марта, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Керамзавод, дома с 1 по 34;
- Октябрьский городок, дома 19, 21, 33, 34, 34-а, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 123;
до 16:00 по следующим адресам:
- улица Стройкова, дома 37, 54, 70;
- улица 2-я Линия, дом 9;
- проезд Гоголя, дом 3;
до окончания работ по следующим адресам:
- улица Октябрьская, дом 37 корпус 3;
- улица Старореченская, дома 17, 17-а, 19, 19-а, 54.