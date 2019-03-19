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12:35, 19 марта 2019 428
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На семи рязанских улицах отключили холодную воду

На семи рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 19 марта, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Керамзавод, дома с 1 по 34;
  • Октябрьский городок, дома 19, 21, 33, 34, 34-а, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 123;

до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Стройкова, дома 37, 54, 70;
  • улица 2-я Линия, дом 9;
  • проезд Гоголя, дом 3;

до окончания работ по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дом 37 корпус 3;
  • улица Старореченская, дома 17, 17-а, 19, 19-а, 54.

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