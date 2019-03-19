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19:25, 19 марта 2019 227
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Любимов поручил главам районов контролировать строительство и ремонт школ

Любимов поручил главам районов контролировать строительство и ремонт школ

Николай Любимов поручил главам районов контролировать строительство и ремонт школ. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, во вторник, 19 марта.

На заседании рассмотрели проект постановления правительства Рязанской области, согласно которому в 2019 году муниципалитетам из регионального бюджета направляются субсидии на проведение капремонта в общеобразовательных учреждениях, оснащение столовых и медицинских кабинетов, приобретение транспорта для перевозки учащихся, создание в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом.

«Предусмотрено финансирование строительства школы на 132 учащихся в селе Незнаново Кораблинского района и реконструкции существующего здания и пристройки блока начальных классов Чернослободской основной школы Шацкого района», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году направят 51,4 млн. рублей на обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 211 земельных участков, предоставленных многодетным семьям в Александро-Невском, Рыбновском, Ряжском, Пронском районах и Рязани.

Также предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на строительство 23,1 км газораспределительных сетей и плоскостной спортивной площадки в селе Меньшие Можары Сараевского района.


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