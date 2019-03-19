Николай Любимов поручил главам районов контролировать строительство и ремонт школ. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, во вторник, 19 марта.
На заседании рассмотрели проект постановления правительства Рязанской области, согласно которому в 2019 году муниципалитетам из регионального бюджета направляются субсидии на проведение капремонта в общеобразовательных учреждениях, оснащение столовых и медицинских кабинетов, приобретение транспорта для перевозки учащихся, создание в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом.
«Предусмотрено финансирование строительства школы на 132 учащихся в селе Незнаново Кораблинского района и реконструкции существующего здания и пристройки блока начальных классов Чернослободской основной школы Шацкого района», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году направят 51,4 млн. рублей на обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 211 земельных участков, предоставленных многодетным семьям в Александро-Невском, Рыбновском, Ряжском, Пронском районах и Рязани.
Также предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на строительство 23,1 км газораспределительных сетей и плоскостной спортивной площадки в селе Меньшие Можары Сараевского района.