За неделю в Рязани подорожали картофель и морковь

За неделю, с 12 по 18 марта, в Рязани на 5,3% подорожали картофель и морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на белокочанную капусту (на 7,5%) и на репчатый лук (на 12,3%).
Подешевели следующие продукты:
- помидоры — на 1,5%;
- мясные консервы — на 3%;
- огурцы — на 2,6%;
- куриные яйца — на 2,1%;
- охлажденные и мороженые куры — на 1,3%.
Цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, колбасу вареную, сосиски, сардельки увеличились незначительно.