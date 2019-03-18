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16:10, 18 марта 2019 91
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За неделю в Рязани подорожали картофель и морковь

За неделю в Рязани подорожали картофель и морковь

За неделю, с 12 по 18 марта, в Рязани на 5,3% подорожали картофель и морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на белокочанную капусту (на 7,5%) и на репчатый лук (на 12,3%).

Подешевели следующие продукты:

  • помидоры — на 1,5%;
  • мясные консервы — на 3%;
  • огурцы — на 2,6%;
  • куриные яйца — на 2,1%;
  • охлажденные и мороженые куры — на 1,3%.

Цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, колбасу вареную, сосиски, сардельки увеличились незначительно.


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