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14:11, 18 марта 2019 222
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Пострадавшая при падении глыбы льда кемеровская школьница начала самостоятельно дышать

Пострадавшая при падении глыбы льда кемеровская школьница начала самостоятельно дышать

Фото: Pixabay.com

Пострадавшая при падении глыбы льда кемеровская школьница начала самостоятельно дышать. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Девятилетняя девочка находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Напомним, 14 марта девочка возвращалась домой из школы, когда на нее с пятиэтажного дома рухнул лед. ЧП произошло на улице Александрова.


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