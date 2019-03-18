Пострадавшая при падении глыбы льда кемеровская школьница начала самостоятельно дышать. Об этом сообщает
Девятилетняя девочка находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.
Напомним, 14 марта девочка
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Фото: Pixabay.com
Пострадавшая при падении глыбы льда кемеровская школьница начала самостоятельно дышать. Об этом сообщает
Девятилетняя девочка находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.
Напомним, 14 марта девочка
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