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18:41, 18 марта 2019 193
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Двое рязанских наркоманов зарезали знакомого и по частям продали его машину

Двое рязанских наркоманов зарезали знакомого и по частям продали его машину

Фото: Pixabay.com

Двое рязанских наркоманов зарезали знакомого и по частям продали его машину. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2017 года мужчины выпивали и употребляли запрещенные вещества в поселке Лесной Шиловского района. Они решили убить жителя Рязани, чтобы забрать его автомобиль. Один из обвиняемых под вымышленным предлогом пригласил жертву в поселок и предложил доехать до другого населенного пункта. По пути 39-летний мужчина напал на водителя и несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый и его сообщник вывезли труп в лес, а машину разобрали и продали за 90 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2017 года злоумышленник, вооружившись пневматическим пистолетом, попытался ограбить рязанский магазин. Когда продавец оказала мужчине сопротивление, он скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по пункту «в» части 4 статьи 162, пункту «з» части 2 статьи 105, части 2 статьи 162 УК, в отношении его сообщника — по пункту «в» части 4 статьи 162, части 5 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК.

В настоящее время суд решает вопрос о назначении наказания.


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