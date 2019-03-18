Двое рязанских наркоманов зарезали знакомого и по частям продали его машину. Об этом
По версии следствия, в июне 2017 года мужчины выпивали и употребляли запрещенные вещества в поселке Лесной Шиловского района. Они решили убить жителя Рязани, чтобы забрать его автомобиль. Один из обвиняемых под вымышленным предлогом пригласил жертву в поселок и предложил доехать до другого населенного пункта. По пути 39-летний мужчина напал на водителя и несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый и его сообщник вывезли труп в лес, а машину разобрали и продали за 90 тысяч рублей.
Кроме того, в июне 2017 года злоумышленник, вооружившись пневматическим пистолетом, попытался ограбить рязанский магазин. Когда продавец оказала мужчине сопротивление, он скрылся.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по пункту «в» части 4 статьи 162, пункту «з» части 2 статьи 105, части 2 статьи 162 УК, в отношении его сообщника — по пункту «в» части 4 статьи 162, части 5 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК.
В настоящее время суд решает вопрос о назначении наказания.