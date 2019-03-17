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22:22, 17 марта 2019 1 914
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В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Фото: Pixabay.com

Вечером в воскресенье, 17 марта, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. Ночью и утром в понедельник в области ожидается туман.

Видимость составит 200-500 метров.


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