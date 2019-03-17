Омичка купила у рязанца несуществующего щенка. Об этом
В середине февраля девушка нашла в интернете объявление о продаже щенка шпица за девять тысяч рублей. Продавец прислал ей фотографии пса и попросил предоплату — полторы тысячи рублей. Омичка перевела задаток и договорилась о встрече. Она приехала по указанному адресу и позвонила мужчине. Тот сказал, что щенка покупательнице вынесут его родственники и попросил еще две с половиной тысячи. Девушка перевела деньги, но не получила ни ответа продавца, ни собаки.
Полицейские установили, что указанный в объявлении номер зарегистрирован в Рязанской области. Они возбудили уголовное дело по факту мошенничества.