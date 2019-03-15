Житель Кадома несколько раз переехал олененка на машине

Житель Кадома на «пятнадцатой» несколько раз переехал олененка. Мужчина хотел задавить животное и забрать тушу на мясо,
Местные жители рассказали, что на их глазах машина сбила детеныша пятнистого оленя, который хотел перейти дорогу.
«Случайные свидетели видели, что после этого олененок встал и автомобиль еще раз переехал его. Местные жители остановили расправу», — уточнили в пресс-службе.
К приезду полиции детеныш оленя был жив.
На 35-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота»). Ему грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, либо до трех лет тюрьмы.