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14:32, 15 марта 2019 565
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Житель Кадома несколько раз переехал олененка на машине

Житель Кадома несколько раз переехал олененка на машине

Фото: Pixabay.com

Житель Кадома на «пятнадцатой» несколько раз переехал олененка. Мужчина хотел задавить животное и забрать тушу на мясо, сообщили в рязанском УМВД.

Местные жители рассказали, что на их глазах машина сбила детеныша пятнистого оленя, который хотел перейти дорогу.

«Случайные свидетели видели, что после этого олененок встал и автомобиль еще раз переехал его. Местные жители остановили расправу», — уточнили в пресс-службе.

К приезду полиции детеныш оленя был жив.

На 35-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота»). Ему грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, либо до трех лет тюрьмы.


© RZN.info

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