Сбитый в Кадоме олененок выжил. У него отказали задние ноги, сообщает издательство «
Животное доставили на оленью базу в селе Чермные.
Напомним, житель Кадома на «пятнадцатой» несколько раз
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