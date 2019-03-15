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16:35, 15 марта 2019 161
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Сбитый в Кадоме олененок выжил

Сбитый в Кадоме олененок выжил

Фото: Pixabay.com

Сбитый в Кадоме олененок выжил. У него отказали задние ноги, сообщает издательство «Пресса».

Животное доставили на оленью базу в селе Чермные.

Напомним, житель Кадома на «пятнадцатой» несколько раз переехал олененка. Мужчина хотел задавить животное и забрать тушу на мясо.


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