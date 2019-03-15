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14:16, 15 марта 2019 1 148
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В Рязани двое водителей не поделили дорогу и подрались

В Рязани двое водителей не поделили дорогу и подрались

На проезде Шабулина двое водителей не поделили дорогу и подрались. Об этом сообщил пользователь соцсети в группе «Подслушано у водителей Рязани». По словам очевидца, маршрутка «подрезала» фуру на перекрестке. Далее водители попытались выяснить отношения и подрались.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что конфликт произошел между 36-летним жителем Московской области — водителем «ГАЗели» — и 59-летним жителем Спасского района, который был за рулем фуры. По предварительной информации, во время перепалки один из мужчин ударил другого. На ситуацию отреагировали очевидцы, которые вызвали полицию.

В пресс-службе добавили, что водители написали друг на друга встречные заявления. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.


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