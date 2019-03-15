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12:20, 15 марта 2019 73
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Скопинец пойдет под суд за попытку убить сожительницу

Скопинец пойдет под суд за попытку убить сожительницу

Житель скопинского села Нагиши пойдет под суд за попытку убить сожительницу. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Пара поссорилась утром 10 ноября 2018 года. Во время распития алкоголя мужчина 1979 года рождения несколько раз ударил 43-летнюю женщину в живот и грудь.

«Довести до конца преступный умысел на причинение смерти обвиняемому помешала дочь потерпевшей. Женщина была госпитализирована в больницу», — отетили в следкоме.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»). Его передали в суд.

Фото сайта СУ СКР по Рязанской области


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