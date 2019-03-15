Скопинец пойдет под суд за попытку убить сожительницу

Житель скопинского села Нагиши пойдет под суд за попытку убить сожительницу. Об этом
Пара поссорилась утром 10 ноября 2018 года. Во время распития алкоголя мужчина 1979 года рождения несколько раз ударил 43-летнюю женщину в живот и грудь.
«Довести до конца преступный умысел на причинение смерти обвиняемому помешала дочь потерпевшей. Женщина была госпитализирована в больницу», — отетили в следкоме.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК («Покушение на убийство»). Его передали в суд.
Фото