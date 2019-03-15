Скопинца осудили за покупку наркотиков

Житель Скопина попал под суд за незаконное приобретение крупной партии наркотиков. Об этом сообщил
В сентябре 2018 года подсудимый, который регулярно употреблял наркотики, купил марихуану и спрятал ее в своем гараже. Впрочем, сотрудники полиции узнали об этом и изъяли запрещенные вещества.
Обвиняемый еще во время следствия полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев условно и штраф пять тысяч рублей.
Судебное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.