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13:03, 15 марта 2019 233
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Скопинца осудили за покупку наркотиков

Скопинца осудили за покупку наркотиков

Житель Скопина попал под суд за незаконное приобретение крупной партии наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В сентябре 2018 года подсудимый, который регулярно употреблял наркотики, купил марихуану и спрятал ее в своем гараже. Впрочем, сотрудники полиции узнали об этом и изъяли запрещенные вещества.

Обвиняемый еще во время следствия полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев условно и штраф пять тысяч рублей.

Судебное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.


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