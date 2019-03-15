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17:52, 15 марта 2019 224

Прио-Внешторгбанк напомнил рязанцам о важных моментах при подписании кредитного договора

Прио-Внешторгбанк напомнил рязанцам о важных моментах при подписании кредитного договора

Во Всемирный день защиты прав потребителей, 15 марта, замначальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова рассказала рязанцам, на что необходимо обратить внимание при заключении кредитного договора.

По ее словам, каждый потребитель имеет право получать товары надлежащего качества, а кредит — это тот же товар.

«Потребитель всегда прав, но… не всегда осведомлен. Именно так зачастую получается. Если вы решили „взять взаймы“ у банка, то, конечно, нужно сравнивать процентную ставку, но самая низкая не всегда означает самая выгодная. Парадоксально, но факт.

Рекламируемая процентная ставка и реальная может отличаться порой в 1,5 и более раз. А все потому, что в рекламе, например, указывается минимальная ставка, но получите вы ее только при условии, что вместе с кредитом оформите и страховку. А она при этом может составить до 20% от суммы запрашиваемого кредита. Откажетесь — процентную ставку поднимут и поднимут существенно.

Зачастую бывает так, что при консультации и подаче заявки на кредит клиенту не обозначаются окончательные условия кредитования и размер дополнительных расходов, которые он понесет. То есть клиент увидит их, только когда будет подписывать договор.

Лучший вариант — обойти несколько банков, взять на руки расчеты, графики платежей, внимательно изучить их и, сопоставив, выбрать тот кредит, который для вас самый выгодный.

Если вы уже оформили один или несколько кредитов, а потом нашли более выгодные условия в другом банке, то можно существенно сэкономить семейный бюджет, рефинансировав кредиты в другом банке: получить новый кредит на погашение имеющихся под более низкую процентную ставку», — посоветовала Наталья Безносова.

В Прио-Внешторгбанке сейчас действует потребительский кредит под 12,9% годовых для всех клиентов, кто берет его под залог недвижимости. Под залог транспорта или под поручительство — ставка составит 13,9%.

Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная ограничена стоимостью предлагаемого залога или поручительства. Срок кредита — до 5 лет.

Информацию по кредитованию можно уточнить на сайте или по телефону консультационного центра 200-003.

Действие предложения ограничено. Процентная ставка фиксированная, дополнительные расходы отсутствуют, то есть не потребуется страховка, оценка залога производится бесплатно.

На этих же условиях можно рефинансировать действующие кредиты из других банков.

В случае рефинансирования запрашиваемая сумма может превышать задолженность по рефинансируемым кредитам до 30%.


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