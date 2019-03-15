Прио-Внешторгбанк напомнил рязанцам о важных моментах при подписании кредитного договора

Во Всемирный день защиты прав потребителей, 15 марта, замначальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова рассказала рязанцам, на что необходимо обратить внимание при заключении кредитного договора.
По ее словам, каждый потребитель имеет право получать товары надлежащего качества, а кредит — это тот же товар.
«Потребитель всегда прав, но… не всегда осведомлен. Именно так зачастую получается. Если вы решили „взять взаймы“ у банка, то, конечно, нужно сравнивать процентную ставку, но самая низкая не всегда означает самая выгодная. Парадоксально, но факт.
Рекламируемая процентная ставка и реальная может отличаться порой в 1,5 и более раз. А все потому, что в рекламе, например, указывается минимальная ставка, но получите вы ее только при условии, что вместе с кредитом оформите и страховку. А она при этом может составить до 20% от суммы запрашиваемого кредита. Откажетесь — процентную ставку поднимут и поднимут существенно.
Зачастую бывает так, что при консультации и подаче заявки на кредит клиенту не обозначаются окончательные условия кредитования и размер дополнительных расходов, которые он понесет. То есть клиент увидит их, только когда будет подписывать договор.
Лучший вариант — обойти несколько банков, взять на руки расчеты, графики платежей, внимательно изучить их и, сопоставив, выбрать тот кредит, который для вас самый выгодный.
Если вы уже оформили один или несколько кредитов, а потом нашли более выгодные условия в другом банке, то можно существенно сэкономить семейный бюджет, рефинансировав кредиты в другом банке: получить новый кредит на погашение имеющихся под более низкую процентную ставку», — посоветовала Наталья Безносова.
В Прио-Внешторгбанке сейчас действует потребительский кредит под 12,9% годовых для всех клиентов, кто берет его под залог недвижимости. Под залог транспорта или под поручительство — ставка составит 13,9%.
Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная ограничена стоимостью предлагаемого залога или поручительства. Срок кредита — до 5 лет.
Информацию по кредитованию можно уточнить на
Действие предложения ограничено. Процентная ставка фиксированная, дополнительные расходы отсутствуют, то есть не потребуется страховка, оценка залога производится бесплатно.
На этих же условиях можно рефинансировать действующие кредиты из других банков.
В случае рефинансирования запрашиваемая сумма может превышать задолженность по рефинансируемым кредитам до 30%.