Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 16-17 марта

Близятся очередные выходные, самое время планировать свой отдых, и тем, кто стремится разнообразить свой досуг культурной программой, стоит обратить внимание на культурные события, которые пройдут в нашем городе в ближайшее время.
В клубе Svoboda 16 марта состоится концерт московской группы «
В клубе Deep 16 марта выступит
В рязанском художественном музее 17 марта в рамках проекта «Свет русской культуры» пройдет концерт «
В концертном зале Рязанской филармонии 17 марта пройдет
И в этот же вечер в клубе Svoboda отметят
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