Житель Рязанской области задолжал 900 тысяч налогов после продажи тракторов

Житель Клепиковского района задолжал крупную сумму налогов. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2015 году мужчина продал три трактора, за что получил более семи миллионов рублей. При этом до 30 апреля 2016 года он не предоставил налоговую декларацию и не уплатил НДФЛ на сумму более 900 тысяч.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Обвиняемый возместил часть причиненного государству ущерба, выплатив 450 тысяч.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу.