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9:44, 14 марта 2019 182
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Житель Рязанской области задолжал 900 тысяч налогов после продажи тракторов

Житель Рязанской области задолжал 900 тысяч налогов после продажи тракторов

Житель Клепиковского района задолжал крупную сумму налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2015 году мужчина продал три трактора, за что получил более семи миллионов рублей. При этом до 30 апреля 2016 года он не предоставил налоговую декларацию и не уплатил НДФЛ на сумму более 900 тысяч.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Обвиняемый возместил часть причиненного государству ущерба, выплатив 450 тысяч.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.


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