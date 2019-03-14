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13:05, 14 марта 2019 111
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За неделю в Рязанской области подорожали лук и гречка. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали лук и гречка. Мониторинг цен

За неделю, с 5 по 11 марта, в Рязанской области подорожали репчатый лук (на 10,1%) и гречневая крупа (на 4,8%). Данные мониторинга цент предоставил Рязаньстат.

Цены также увеличились на:

  • капусту белокочанную — на 4,8%;
  • рыбу мороженую — на 2,6%;
  • морковь — на 2,3%;
  • яблоки — на 2,1%;
  • пшено -— на 1,8%;
  • молоко — на 0,5%;
  • свинину — на 0,5%;
  • куры — на 0,1%;
  • масло сливочное — на 0,1%;
  • рис — на 0,1%.

Подешевели картофель (на 1,5%), куриное яйцо (на 0,3%) и сахар-песок (на 0,1%).

Цены на говядину, баранину, подсолнечное масло, чай, соль, пшеничную муку, вермишель, ржаной и ржано-пшеничный хлеб не изменились.


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