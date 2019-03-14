За неделю в Рязанской области подорожали лук и гречка. Мониторинг цен

За неделю, с 5 по 11 марта, в Рязанской области подорожали репчатый лук (на 10,1%) и гречневая крупа (на 4,8%). Данные мониторинга цент предоставил Рязаньстат.
Цены также увеличились на:
- капусту белокочанную — на 4,8%;
- рыбу мороженую — на 2,6%;
- морковь — на 2,3%;
- яблоки — на 2,1%;
- пшено -— на 1,8%;
- молоко — на 0,5%;
- свинину — на 0,5%;
- куры — на 0,1%;
- масло сливочное — на 0,1%;
- рис — на 0,1%.
Подешевели картофель (на 1,5%), куриное яйцо (на 0,3%) и сахар-песок (на 0,1%).
Цены на говядину, баранину, подсолнечное масло, чай, соль, пшеничную муку, вермишель, ржаной и ржано-пшеничный хлеб не изменились.