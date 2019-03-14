В Сапожке несовершеннолетних воров-рецидивистов осудили за два угона. Об этом
Двое пьяных юношей угнали две машины в Сапожковском районе. Автомобили долгое время стояли на улице незапертыми.
«Казалось бы, невинная шалость, с точки зрения подростков, обернулась наказанием в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что «суд проявил гуманность» и назначил им наказание условно с испытательным сроком в один год.
Подростки не учатся и не работают. Их уже судили за несколько краж. Тогда их штрафовали. В прокуратуре уточнили, что если молодые люди еще раз нарушат закон, то могут оказаться в тюрьме.