Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:32, 14 марта 2019 359
 0    0

В Сапожке несовершеннолетних воров-рецидивистов осудили за два угона

В Сапожке несовершеннолетних воров-рецидивистов осудили за два угона

Фото: Pixabay.com

В Сапожке несовершеннолетних воров-рецидивистов осудили за два угона. Об этом сообщила областная прокуратура.

Двое пьяных юношей угнали две машины в Сапожковском районе. Автомобили долгое время стояли на улице незапертыми.

«Казалось бы, невинная шалость, с точки зрения подростков, обернулась наказанием в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что «суд проявил гуманность» и назначил им наказание условно с испытательным сроком в один год.

Подростки не учатся и не работают. Их уже судили за несколько краж. Тогда их штрафовали. В прокуратуре уточнили, что если молодые люди еще раз нарушат закон, то могут оказаться в тюрьме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:26, 14 марта 2019
Оставшийся без квартиры и документов уроженец Рязани поселился в крымской пещере
19:57, 14 марта 2019
В детсаду Рязани нашли просроченные масло и вишневое повидло
19:32, 14 марта 2019
В Сапожке несовершеннолетних воров-рецидивистов осудили за два угона
17:51, 14 марта 2019
Рязанский мэр посетил открытие международного форума «Умный город» в Калуге
16:59, 14 марта 2019
В Рязани задержали пранкеров, «похитивших» человека 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 277
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 152
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 881
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 747
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 667
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум