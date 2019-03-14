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16:59, 14 марта 2019 629
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В Рязани задержали пранкеров, «похитивших» человека 1

В Рязани задержали пранкеров, «похитивших» человека

В среду, 13 марта, в Рязани задержали пранкеров, «похитивших» человека в центре города. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Примерно в 19:00 горожане позвонили в полицию и рассказали, что на остановке на площади Победы неизвестные избили и затолкали в ВАЗ-2110 мужчину. Дежурный полицейский объявил план «Перехват». Через полчаса машину остановили на улице Новоселов. В ней оказались четверо рязанцев в возрасте от 19 до 27 лет.

Водитель заявил, что похищения не было, а случившееся назвал «пранком».

«По его словам, цель постановочной видеосъемки — посмотреть на реакцию жителей Рязани на подобные события, — уточнили в пресс-службе. — В автомобиле были все участники «розыгрыша».

«Десятку» осмотрели, а мужчин доставили в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.


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