В среду, 13 марта, в Рязани задержали пранкеров, «похитивших» человека в центре города. Об этом
Примерно в 19:00 горожане позвонили в полицию и рассказали, что на остановке на площади Победы неизвестные избили и затолкали в ВАЗ-2110 мужчину. Дежурный полицейский объявил план «Перехват». Через полчаса машину остановили на улице Новоселов. В ней оказались четверо рязанцев в возрасте от 19 до 27 лет.
Водитель заявил, что похищения не было, а случившееся назвал «пранком».
«По его словам, цель постановочной видеосъемки — посмотреть на реакцию жителей Рязани на подобные события, — уточнили в пресс-службе. — В автомобиле были все участники «розыгрыша».
«Десятку» осмотрели, а мужчин доставили в отдел полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.