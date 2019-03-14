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17:51, 14 марта 2019 464
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Рязанский мэр посетил открытие международного форума «Умный город» в Калуге

Рязанский мэр посетил открытие международного форума «Умный город» в Калуге

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 14 марта, в Калуге прошло открытие первого международного форума «Умный город». Его участниками стали около 400 делегатов со всех регионов страны, из крупнейших компаний и СМИ.

Рязань на форуме представляют и.о. мэра Сергей Карабасов, его заместитель Игорь Ковалев, руководство управления энергетики и ЖКХ города.

В первый день прошли рабочие сессии:

  • «Цифровая трансформация городов. Российские и мировые кейсы»;
  • «Практическая реализация проекта: первые шаги»;
  • «ГЧП. Синергия государства и бизнеса»;
  • «Приложение «Активный горожанин».

Работа форума продолжится 15 марта.


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