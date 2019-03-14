Рязанский мэр посетил открытие международного форума «Умный город» в Калуге

В четверг, 14 марта, в Калуге прошло открытие первого международного форума «Умный город». Его участниками стали около 400 делегатов со всех регионов страны, из крупнейших компаний и СМИ.
Рязань на форуме представляют и.о. мэра Сергей Карабасов, его заместитель Игорь Ковалев, руководство управления энергетики и ЖКХ города.
В первый день прошли рабочие сессии:
- «Цифровая трансформация городов. Российские и мировые кейсы»;
- «Практическая реализация проекта: первые шаги»;
- «ГЧП. Синергия государства и бизнеса»;
- «Приложение «Активный горожанин».
Работа форума продолжится 15 марта.