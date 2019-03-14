Работников Рязанского приборного завода отметили наградами конкурса «Инженер года»

Специалистов Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») отметили наградами XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018». Торжественное мероприятие прошло в Москве.
Победителем конкурса по итогам II тура по версии «Профессиональные инженеры» стала инженер-конструктор конструкторского отдела Татьяна Ураева. Она получила звание «Профессиональный инженер России», памятную медаль «Лауреат конкурса», диплом, сертификат и знак «Профессиональный инженер России». Ее также занесли в Реестр профессиональных инженеров России.
По результатам I тура конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоили восьми сотрудникам АО «ГРПЗ». Это Татьяна Бальзам, Сергей Батманов, Сергей Зубков, Алексей Кащеев, Ольга Колдышова, Александр Павлов, Наталья Склизкова и Сергей Чернышов. Их отметили сертификатами и знаками «Профессиональный инженер России», занесли в соответствующий реестр.
Дипломы победителей I тура по версии «Инженерное искусство молодых» получили Юрий Плешаков, Александр Спирков, Сергей Татарников и Петр Теляльков.
Все награжденные работают в подразделениях научно-технического центра АО «ГРПЗ».
Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно). Организаторами выступают Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.
Специалисты АО «ГРПЗ» участвуют в конкурсе «Инженер года» на протяжении многих лет и неизменно получают его награды.