Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:06, 14 марта 2019 320

Работников Рязанского приборного завода отметили наградами конкурса «Инженер года»

Работников Рязанского приборного завода отметили наградами конкурса «Инженер года»

Специалистов Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») отметили наградами XIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018». Торжественное мероприятие прошло в Москве.

Победителем конкурса по итогам II тура по версии «Профессиональные инженеры» стала инженер-конструктор конструкторского отдела Татьяна Ураева. Она получила звание «Профессиональный инженер России», памятную медаль «Лауреат конкурса», диплом, сертификат и знак «Профессиональный инженер России». Ее также занесли в Реестр профессиональных инженеров России.

По результатам I тура конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоили восьми сотрудникам АО «ГРПЗ». Это Татьяна Бальзам, Сергей Батманов, Сергей Зубков, Алексей Кащеев, Ольга Колдышова, Александр Павлов, Наталья Склизкова и Сергей Чернышов. Их отметили сертификатами и знаками «Профессиональный инженер России», занесли в соответствующий реестр.

Дипломы победителей I тура по версии «Инженерное искусство молодых» получили Юрий Плешаков, Александр Спирков, Сергей Татарников и Петр Теляльков.

Все награжденные работают в подразделениях научно-технического центра АО «ГРПЗ».

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно). Организаторами выступают Российский и Международный Союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.

Специалисты АО «ГРПЗ» участвуют в конкурсе «Инженер года» на протяжении многих лет и неизменно получают его награды.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:29, 14 марта 2019
В пятницу и выходные рязанские автоинспекторы проведут масштабные рейды
11:16, 14 марта 2019
В салоне оптики Mon View рассказали о трендах сезона
10:51, 14 марта 2019
Россияне назвали самые престижные сферы для работы
10:09, 14 марта 2019
Треть рязанских преподавателей получают меньше 15 тысяч — исследование
10:06, 14 марта 2019
Работников Рязанского приборного завода отметили наградами конкурса «Инженер года»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
30 минут назад
Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Красота в глазах смотрящего. Тренды сезона на солнцезащитные очки

Какие оправы и солнцезащитные очки сезона 2019-2020 года будут в тренде, узнала директор салона оптики Mon View Александра Закипных.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 214
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 715
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 619
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 671
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 589
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум