В Спасске осудили следователя, подделавшего доказательства. Об этом сообщил
Обвиняемый, находясь при исполнении, расследовал уголовное дело о тяжком преступлении. В служебном кабинете он подделал улики, чтобы облегчить выполнение задач.
Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.
В суде мужчину признали виновным. Ему назначили три года лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также осужденного лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.