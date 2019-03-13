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14:33, 13 марта 2019 319
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В Спасске осудили следователя, подделавшего доказательства

В Спасске осудили следователя, подделавшего доказательства

В Спасске осудили следователя, подделавшего доказательства. Об этом сообщил сайт райсуда.

Обвиняемый, находясь при исполнении, расследовал уголовное дело о тяжком преступлении. В служебном кабинете он подделал улики, чтобы облегчить выполнение задач.

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

В суде мужчину признали виновным. Ему назначили три года лишения свободы с испытательным сроком в три года. Также осужденного лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.


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