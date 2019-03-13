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20:27, 13 марта 2019 158
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В Петербурге в коммуналке нашли троих детей рядом с мертвой матерью

В Петербурге в коммуналке нашли троих детей рядом с мертвой матерью

Фото: Pixabay.com

В центре Санкт-Петербурга в коммунальной квартире нашли троих детей рядом с мертвой матерью. На теле женщины нет следов насилия, передает РИА Новости.

По данным аппарата детского омбудсмена, мальчиков четырех и двух лет, а также их девятимесячную сестру отправили в больницу. У одного из братьев подозревают отставание в развитии.

Отмечается, что отец детей живет отдельно. Он хочет забрать их себе.

В органы опеки позвонили родственники жильцов квартиры в начале марта. Они сообщили, что одна из соседей странно себя ведет, редко выходит из комнаты, а ее дети часто плачут.

Сотрудники ведомства несколько раз пытались попасть в квартиру, но не смогли. Им удалось сделать это только во вторник, 12 марта.

Ранее мать детей привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ноябре 2018 года семью сняли с учета «в связи с положительной динамикой».


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