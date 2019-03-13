В Петербурге в коммуналке нашли троих детей рядом с мертвой матерью

В центре Санкт-Петербурга в коммунальной квартире нашли троих детей рядом с мертвой матерью. На теле женщины нет следов насилия, передает
По данным аппарата детского омбудсмена, мальчиков четырех и двух лет, а также их девятимесячную сестру отправили в больницу. У одного из братьев подозревают отставание в развитии.
Отмечается, что отец детей живет отдельно. Он хочет забрать их себе.
В органы опеки позвонили родственники жильцов квартиры в начале марта. Они сообщили, что одна из соседей странно себя ведет, редко выходит из комнаты, а ее дети часто плачут.
Сотрудники ведомства несколько раз пытались попасть в квартиру, но не смогли. Им удалось сделать это только во вторник, 12 марта.
Ранее мать детей привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ноябре 2018 года семью сняли с учета «в связи с положительной динамикой».