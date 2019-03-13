Следователи призвали рязанцев быть внимательными при заключении договора долевого строительства.
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«Государство активно решает этот вопрос. Созданы механизмы для достройки проблемных объектов. Со своей стороны следователи расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве, ряд из них уже завершился судами и приговорами», — говорится в сообщении.
Одной из причин этой проблемы правоохранители назвали излишнюю доверчивость самих участников долевого строительства.
«Прежде чем внести деньги, необходимо обратить внимание на учредительные документы застройщика, требовать предъявления свидетельства о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта», — подчеркнули следователи.
Перечень всей документации, необходимой для начала строительства, можно найти на