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12:12, 13 марта 2019 110
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Следователи призвали рязанцев быть внимательными при заключении договора долевого строительства

Следователи призвали рязанцев быть внимательными при заключении договора долевого строительства

Следователи призвали рязанцев быть внимательными при заключении договора долевого строительства.

По информации сайта регионального СУ СКР, в настоящее время в России сохраняется около 900 проблемных объектов и десятки тысяч дольщиков, которые остались без денег и без жилья.

«Государство активно решает этот вопрос. Созданы механизмы для достройки проблемных объектов. Со своей стороны следователи расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве, ряд из них уже завершился судами и приговорами», — говорится в сообщении.

Одной из причин этой проблемы правоохранители назвали излишнюю доверчивость самих участников долевого строительства.

«Прежде чем внести деньги, необходимо обратить внимание на учредительные документы застройщика, требовать предъявления свидетельства о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта», — подчеркнули следователи.

Перечень всей документации, необходимой для начала строительства, можно найти на сайте Минстроя. Там также есть перечень всех проблемных объектов.


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