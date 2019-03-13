Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 13 марта 2019 375
 0    0

Полицейские устроили засаду и поймали группу рязанцев, укравших батареи

Полицейские устроили засаду и поймали группу рязанцев, укравших батареи

Фото: Pixabay.com

В Ухоловском районе полицейские поймали рязанцев, которые украли батареи из здания завода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратился рабочий завода, который сообщил, что обнаружил в неиспользуемом помещении следы взлома.

Оперативники выехали «на адрес» и увидели, что злоумышленники демонтировали установленные радиаторы.

Стражи порядка предположили, что похитители обязательно вернуться за своей добычей. Поэтому было решено организовать засаду. Здание и пути подъезда к заводу взяли под наблюдение.

«Через день утром сотрудники увидели, что к зданию, стараясь не привлекать внимания, подъехал автомобиль ВАЗ. Из него вышел мужчина, который затем погрузил в багажник и салон автомобиля демонтированные металлические изделия», — рассказали в пресс-службе.

Проследив за мужчинами, оперативники задержали четверых местных жителей: 18-летнего водителя автомобиля, 41-летнего жителя поселка, его 19-летнего родственника и их 20-летнего приятеля. Похищенное изъяли.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:40, 13 марта 2019
Полицейские устроили засаду и поймали группу рязанцев, укравших батареи
14:49, 13 марта 2019
В полиции рассказали подробности аварии с «Мерседесом» в Приокском
14:13, 13 марта 2019
В Татарстане школьники чистили крышу без страховки. Видео
13:48, 13 марта 2019
Рязанец угрожал топором молодой жене
13:35, 13 марта 2019
Ночью в Рязанской области сгорел музей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Тигрицы, клоун-жиголо и акробат-Папа Римский. В Рязань привезли уникальную цирковую программу

Журналисты увидели часть выступления и пообщались с артистами шоу.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 091
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 23 248
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 116
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 514
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 377
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований
Форум