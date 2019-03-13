Полицейские устроили засаду и поймали группу рязанцев, укравших батареи

В Ухоловском районе полицейские поймали рязанцев, которые украли батареи из здания завода. Об этом сообщила
Накануне в дежурную часть обратился рабочий завода, который сообщил, что обнаружил в неиспользуемом помещении следы взлома.
Оперативники выехали «на адрес» и увидели, что злоумышленники демонтировали установленные радиаторы.
Стражи порядка предположили, что похитители обязательно вернуться за своей добычей. Поэтому было решено организовать засаду. Здание и пути подъезда к заводу взяли под наблюдение.
«Через день утром сотрудники увидели, что к зданию, стараясь не привлекать внимания, подъехал автомобиль ВАЗ. Из него вышел мужчина, который затем погрузил в багажник и салон автомобиля демонтированные металлические изделия», — рассказали в пресс-службе.
Проследив за мужчинами, оперативники задержали четверых местных жителей: 18-летнего водителя автомобиля, 41-летнего жителя поселка, его 19-летнего родственника и их 20-летнего приятеля. Похищенное изъяли.
В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.