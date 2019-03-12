В Сасове ямы на дорогах снова заделывали кирпичами. Фотографии появились в
«Погодные условия добавили количество ям на дорогах, но выполнять капремонты в настоящее время у дорожников нет возможности. Единственный выход до наступления тепла — засыпать ямы щебнем. Эти „заплатки“ долго не продержатся, но даже такая временная мера поможет автолюбителям пережить март без лишних ДТП и поломок автомобилей», — говорится в сообщении.
Кроме того, в посте пообещали заасфальтировать ямы в апреле, «когда будут подходящие температуры».
Напомним,