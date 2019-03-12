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17:58, 12 марта 2019 67
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В Сасове ямы на дорогах снова заделывали кирпичами

В Сасове ямы на дорогах снова заделывали кирпичами

В Сасове ямы на дорогах снова заделывали кирпичами. Фотографии появились в группе «Администрация города Сасова» «ВКонтакте» во вторник, 12 марта.

«Погодные условия добавили количество ям на дорогах, но выполнять капремонты в настоящее время у дорожников нет возможности. Единственный выход до наступления тепла — засыпать ямы щебнем. Эти „заплатки“ долго не продержатся, но даже такая временная мера поможет автолюбителям пережить март без лишних ДТП и поломок автомобилей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посте пообещали заасфальтировать ямы в апреле, «когда будут подходящие температуры».

Напомним, аналогичная ситуация была в 2016 году. Тогда ситуацию объяснила глава администрации города Евгения Рубцова. По ее мнению, «яма, заделанная красным битым кирпичом, лучше и безопаснее для водителей, чем спрятанная под водой» и этот вариант дешевле, а хватает такого ремонта на долгий срок.


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