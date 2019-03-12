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17:26, 12 марта 2019 270
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В Рязани задержали банду подростков-грабителей

В Рязани задержали банду подростков-грабителей

Фото: Pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовные дела против 18-летнего рязанца и двух несовершеннолетних жителей города. Они подозреваются в грабеже и насилии. Об этом сообщил сайт СУ СКР России по Рязанской области.

По данным следствия, подростки по вечерам нападали на рязанцев и грабили их. Так, 21 декабря 2018 года, они избили 23-летнего молодого человека и забрали у него тысячу рублей и телефон. Вечером 15 января 2019 года, действуя аналогичным образом, похитили у другого рязанца пять тысяч рублей. Вскоре личности грабителей установили.

Всех, кто стал жертвами злоумышленников, просят обратиться в правоохранительные органы. Расследование продолжается.


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