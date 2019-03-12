Старожиловские пожарные показали местным священникам свою технику. Фото

В Старожиловском районе сотрудники МЧС по региону рассказали местным жителям о подготовке к весеннему половодью и показали свою технику. Об этом сообщила
Сотрудники ведомства встретились с представителями администрации района и представителями РПЦ.
Как отметил начальник пожарно-спасательной части № 45 Виктор Бирюков, мероприятия по подготовке к весеннему половодью на территории района «проводятся заблаговременно».
Специалисты встретились с жителями населенных пунктов, подверженных воздействию половодья, спланировали дежурство спасательных служб, добровольных пожарных и других.
«Большое значение в этот период имеет деятельность социальных работников, которые в этот период должны более внимательно относиться к потребностям людей, оставшихся в населенных пунктах, отрезанных половодьем. Именно вы, как никто другой, знаете состояние здоровья и обеспеченность людей, их потребности. Вы должны помочь всем службам организовать нашу деятельность так, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным», — обратился к собравшимся Виктор Бирюков.
Спасатели показали технику, которая есть на вооружении старожиловских огнеборцев, в том числе снего-болотоход ГАЗ 73, способный передвигаться практически по любой труднопроходимой местности.