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12:46, 12 марта 2019 262
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Рязанская фигуристка Трусова выучит два новых прыжка

Рязанская фигуристка Трусова выучит два новых прыжка

Рязанская фигуристка Александра Трусова выучит два новых прыжка. Об этом она заявила в интервью с журналистами. Его опубликовали на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка рассказала о своих планах после победы на юниорском чемпионате мира. Она планирует выучить четверной ритбергер и тройной аксель.

«Мне нравится именно процесс изучения новых прыжков, и даже если я их не вставлю в программу, а буду пока накатывать, мне хочется их выучить», — сказала она.

Кроме того, фигуристка отметила, что не считает себя звездой после победы, а также оценила свой уровень на соревнованиях.

«На чемпионате России мне, конечно, очень понравилось выступать. С нетерпением жду следующего года, когда перейду на взрослый уровень. В целом, считаю, сезон получился хороший. Я прыгаю четверные намного стабильнее, чем в прошлом сезоне», — подытожила Трусова.

Фотография с сайта Федерации фигурного катания на коньках России


© RZN.info

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