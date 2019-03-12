Рязанская фигуристка Трусова выучит два новых прыжка

Рязанская фигуристка Александра Трусова выучит два новых прыжка. Об этом она заявила в интервью с журналистами. Его опубликовали на
Спортсменка рассказала о своих планах после
«Мне нравится именно процесс изучения новых прыжков, и даже если я их не вставлю в программу, а буду пока накатывать, мне хочется их выучить», — сказала она.
Кроме того, фигуристка отметила, что не считает себя звездой после победы, а также оценила свой уровень на соревнованиях.
«На чемпионате России мне, конечно, очень понравилось выступать. С нетерпением жду следующего года, когда перейду на взрослый уровень. В целом, считаю, сезон получился хороший. Я прыгаю четверные намного стабильнее, чем в прошлом сезоне», — подытожила Трусова.
Фотография с сайта Федерации фигурного катания на коньках России